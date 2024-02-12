USD 447.1
EUR 481.3
RUB 4.92
  1. Home
  2. ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
  3. Опасными медотходами незаконно загрязняли Костанай

Опасными медотходами незаконно загрязняли Костанай

Фотография для новости Опасными медотходами незаконно загрязняли Костанай

Фотография предоставлена прокуратурой Костанайской области

Природоохранные прокуроры Костанайской области пресекли деятельность нелегального склада опасных медицинских отходов, сообщает специализированная природоохранная прокуратура Костанайской области.

Фотография предоставлена прокуратурой Костанайской области

В ходе анализа установлено, что ТОО «А» признано победителем по 7 процедурам государственного закупа услуг по вывозу и утилизации опасных медицинских отходов.

Поскольку мощности ТОО по утилизации расположены в пригороде Астаны, недобросовестный подрядчик решил не возить их на свой утилизационный объект каждые 3 дня, как это предусмотрено законом, а стал нелегально складировать их в Костанае.

Накопление опасных отходов осуществлялось без соблюдения элементарных требований безопасности.

При этом, для перевозки опасных грузов в столицу предприятием использовался не специализированный транспорт, а обычный грузовой автомобиль, арендованный по мобильному приложению.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 332 части 1 Уголовного кодекса Республики Казахстан.

 

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.
Tags:



Предыдущая новость

Информация для учащихся Костанайской области
Следующая новость

Отключать электричество начали сегодня в Костанае