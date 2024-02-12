Опасными медотходами незаконно загрязняли Костанай

Природоохранные прокуроры Костанайской области пресекли деятельность нелегального склада опасных медицинских отходов, сообщает специализированная природоохранная прокуратура Костанайской области.

В ходе анализа установлено, что ТОО «А» признано победителем по 7 процедурам государственного закупа услуг по вывозу и утилизации опасных медицинских отходов.

Поскольку мощности ТОО по утилизации расположены в пригороде Астаны, недобросовестный подрядчик решил не возить их на свой утилизационный объект каждые 3 дня, как это предусмотрено законом, а стал нелегально складировать их в Костанае.

Накопление опасных отходов осуществлялось без соблюдения элементарных требований безопасности.

При этом, для перевозки опасных грузов в столицу предприятием использовался не специализированный транспорт, а обычный грузовой автомобиль, арендованный по мобильному приложению.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 332 части 1 Уголовного кодекса Республики Казахстан.