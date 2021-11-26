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Операции по уменьшению желудка будут проводить хирурги Костанайской городской больницы

tj.sputniknews.ru

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Мастер-класс по бариатрическим операциям проводит столичный специалист для хирургов Костанайской городской больницы. Операции такого уровня сложности проводят не во всех областях. Наиболее развит этот вид хирургии в Алматы, Шымкенте и Западно-Казахстанской области. Северные регионы значительно отстают.

По словам костанайского хирурга Айдара Ракишева, теперь они смогут оперировать самостоятельно, а значит пациентам не нужно будет ездить в другие регионы страны.

«Любая техника требует освоения и опыта. Значит опыт эндоскопических операций у нас начинается с 97-го года, то есть 24 года. В 97 году впервые в нашем северном регионе была сделана операция по удалению желчного пузыря, эндоскопически, в городской больнице, то есть это наш приоритет. За это время мы постепенно расширяем объем. Уже несколько лет делаем операции при грыжах пищевода, диафрагмы, то о чем говорил Орал Базарбаевич ,то есть мы вплотную подошли к бариатрическим операциям», — говорит заведующий проктологическим отделением Костанайской городской больницы Айдар Ракишев.

Операция по уменьшению желудка — это не прихоть пациента, и косметических целей врачи не преследуют. В числе строгих показаний — метаболические нарушения и диабет второго типа, при условии, что гликемия не поддается контролю препаратами.

«Операция которую мы выполнили она позволяет добить антидиабетического эффекта добиться. Прежде всего эти операции они были направлены на борьбу с ожирением, но увидели что один из эффектов — это антидиабетический. Изменяется углеводный обмен, изменяется гормональный фон», — говорит президент республиканского ОО «Казахстанское общество бариатрических и метаболических хирургов» Орал Оспанов.

Потребность в таких операциях достаточно высокая — около четырех тысяч год. Сейчас хирурги выполняют 400-500 подобных операций. Проводимые мастер-классы дают им возможность получить необходимые навыки, и врачи смогут проводить их самостоятельно. Это позволит увеличить число операций по стране до тысячи. Медики наедятся, что данные операции со следующего года войдут в бесплатный объем гарантированной медицинской помощи, а значит станут бесплатными для населения. Сейчас людям за расходные материалы приходится платить. Подобные операции делают не во всех регионах Казахстана и ожидается ,что люди будут приезжать и из других регионов страны.

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