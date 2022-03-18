Операции с картами Сбербанка Visa и MasterCard станут недоступными в сети других банков в Казахстане

Сбербанк Казахстан сообщил об изменениях в работе карт банка.
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Работа карт MasterCard будет частично ограничена с 18 марта, карт Visa – c 20 марта 2022 года. Ограничение предусматривает, что оплата картами банка будет недоступна в сети других банков. Также клиенты не смогут снимать деньги с банкоматов других банков и переводить средства на карты других банков, передает informburo.kz
«Мы не прерываем отношения с нашими партнёрами и надеемся на скорейшее восстановление сервисов», – говорится в пресс-релизе.
Отмечается, что все карты Сбербанка (Visa и MasterCard) не перестают работать, но ограничены в функционале. Карты Сбербанка продолжают работать на территории Казахстана в полном объёме в сети СберБанка:
- оплата в POS-терминалах Сбербанка;
- получение наличных в банкоматах Сбербанка;
- платежи за услуги в мобильном приложении.
Банк имеет более 110 отделений обслуживания во всех регионах Казахстана и третью по размерам банкоматную сеть. Также клиенты могут подать заявки на открытие карт платёжных систем МИР и China Union Pay.
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