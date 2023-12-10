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Операция началась. Автомобили проверяют полицейские Костанайской области

Фотография для новости Операция началась. Автомобили проверяют полицейские Костанайской области

Фото пресс-службы ДП Костанайской области

В рамках республиканской операции «Скотокрад», которая стартовала 7 декабря, полицейскими возвращены 26 лошадей и 44 головы МРС их владельцам.

7 декабря в Камыстинском районе полицейскими найдено 25 голов лошадей, стоимостью 15 миллионов тенге. Владелец, заявил о их пропаже еще 20 ноября в местный отдел полиции.

Лошади были найдены в 50-ти километрах от с.Бестобе в направлении с.Бестау. На поиски скота было задействовано 6 сотрудников полиции и три единицы техники.

Владелец скота поблагодарил полицейских.

Так, по области проверено более 270 автомашин. В результате, выявлено 7 правонарушений, связанных с незаконной перевозкой мяса и скота.

К примеру: два факта полицейскими выявлено 7 декабря в Мендыкаринском районе. На трассе Костанай — Мамлютка около п. Степановка водитель фуры «Volvo», в которой он перевозил 27 голов КРС, без соответствующих документов.
Буквально в течении одного часа на том же участке автодороги, остановлен автомобиль «Газель», перевозивший четыре головы КРС, также без документов.

Еще один факт имел место в Сарыкольском районе. 7 декабря вблизи п.Тагильское на автодороге «Сарыколь-Комсомольское». В машине «ВАЗ -2121» полицейскими обнаружена туша свинины, с нарушениями правил перевозки и хранения мясных продуктов.

Аналогичный факт выявлен и в областном центре. Утром 8 декабря, около одного из рынка проверен автомобиль марки ВАЗ-2121 «Нива», в которой находилась разделанная туша КРС, без документов также с нарушениями хранения.

Все факты зарегистрированы в полиции. Собранные материалы направлены, в Костанайскую областную территориальную инспекцию Комитета ветеринарного контроля и надзора, для принятия процессуального решения.

Оперативно-профилактическое мероприятие «Скотокрад» продлится до 10 декабря, включительно.

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