Полиция Костанайской области в течение трёх дней усилила контроль за пассажирскими перевозками в рамках республиканской операции «Перевозчик», стартовавшей 10 октября. Проверяли не только техническое состояние транспорта, но и легальность деятельности перевозчиков, передает alau.kz
«Всего за три дня проведения ОПМ выявлено 515 административных правонарушений. Из них 31 — за нелегальную перевозку пассажиров, 1 нарушение режима труда и отдыха, а за переоборудование транспортных средств без разрешения — 15 правонарушений»,
— рассказала Олеся Бабич, старший инспектор по особым поручениям группы по надзору за дорожным движением УМПС ДП Костанайской области.
Что проверяли
-
наличие аптечек первой помощи;
-
исправность противооткатных упоров;
-
маршрутные листы;
-
разрешительные документы (лицензии, уведомления, договоры).
Что выявили
-
44 случая навязчивого приставания к пассажирам;
-
16 фактов управления в нетрезвом состоянии;
-
на штрафстоянку водворено 39 автомобилей, из них 3 — с иностранным учётом;
-
снято 9 государственных регистрационных номерных знаков;
-
ДТП с участием нелегальных перевозчиков не допущено.
«16 правонарушений — за управление в состоянии опьянения. На штрафстоянку водворено 39 автомобилей, в том числе три с иностранным учётом, снято девять номерных знаков. ДТП с участием нелегальных перевозчиков недопущено»,
— уточнила Олеся Бабич.
Конкретные случаи
Полицейские пресекли деятельность двух «частников», которые продолжали ездить на праворульных автомобилях. Один из эпизодов зафиксирован на трассе Костанай — Аулиеколь — Сурган: водитель Toyota Alphard, житель Астаны, вёз шестерых пассажиров без соответствующего разрешения.
Почему это важно
В полиции подчёркивают, что нелегальные перевозчики нередко игнорируют базовые требования безопасности: транспорт может не проходить техконтроль, быть не застрахован, а водители — без допуска к такому виду деятельности. В случае аварии пассажиры остаются без правовой и страховой защиты.
Обращение к пассажирам
Правоохранители призывают жителей региона пользоваться услугами официальных перевозчиков.
«Наша цель — не карательные меры, а предотвращение трагедий и обеспечение безопасности людей», — отметили в полиции.
