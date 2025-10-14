Полиция Костанайской области в течение трёх дней усилила контроль за пассажирскими перевозками в рамках республиканской операции «Перевозчик», стартовавшей 10 октября. Проверяли не только техническое состояние транспорта, но и легальность деятельности перевозчиков, передает alau.kz

«Всего за три дня проведения ОПМ выявлено 515 административных правонарушений. Из них 31 — за нелегальную перевозку пассажиров, 1 нарушение режима труда и отдыха, а за переоборудование транспортных средств без разрешения — 15 правонарушений»,

— рассказала Олеся Бабич, старший инспектор по особым поручениям группы по надзору за дорожным движением УМПС ДП Костанайской области.

Что проверяли

наличие аптечек первой помощи;

исправность противооткатных упоров ;

маршрутные листы ;

разрешительные документы (лицензии, уведомления, договоры).

Что выявили

44 случая навязчивого приставания к пассажирам ;

16 фактов управления в нетрезвом состоянии ;

на штрафстоянку водворено 39 автомобилей , из них 3 — с иностранным учётом;

снято 9 государственных регистрационных номерных знаков;

ДТП с участием нелегальных перевозчиков не допущено.

«16 правонарушений — за управление в состоянии опьянения. На штрафстоянку водворено 39 автомобилей, в том числе три с иностранным учётом, снято девять номерных знаков. ДТП с участием нелегальных перевозчиков недопущено»,

— уточнила Олеся Бабич.

Конкретные случаи

Полицейские пресекли деятельность двух «частников», которые продолжали ездить на праворульных автомобилях. Один из эпизодов зафиксирован на трассе Костанай — Аулиеколь — Сурган: водитель Toyota Alphard, житель Астаны, вёз шестерых пассажиров без соответствующего разрешения.

Почему это важно

В полиции подчёркивают, что нелегальные перевозчики нередко игнорируют базовые требования безопасности: транспорт может не проходить техконтроль, быть не застрахован, а водители — без допуска к такому виду деятельности. В случае аварии пассажиры остаются без правовой и страховой защиты.

Обращение к пассажирам

Правоохранители призывают жителей региона пользоваться услугами официальных перевозчиков.

«Наша цель — не карательные меры, а предотвращение трагедий и обеспечение безопасности людей», — отметили в полиции.

