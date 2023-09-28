Операция «Подросток». 16 несовершеннолетних жителей Костанайской области отправлены в центр адаптации

В Костанайской области в течение трёх дней проводилось оперативно-профилактическое мероприятие «Подросток».

Кроме полицейских в нем участвовали представители местных исполнительных органов, а так же сотрудники образования и здравоохранения.

«Осуществлено более тысячи проверок по месту жительства подучетного контингента. Выявлено и поставлено на учет 51 несовершеннолетний, и 55 неблагополучных семей. Было выявлено 218 административных правонарушений, большая часть которых приходится на статью 442, то есть это «Недопущение несовершеннолетних без законных представителей вне жилища после 23:00», — рассказала старший инспектор группы ювенальной полиции УМПС ДП Костанайской области Зарина Мурзабекова.

То есть, 182 ребенка гуляли по улицам населенных пунктов области дольше положенного без сопровождения взрослых. Возможно, благодаря тому, что полицейские выявили это, удалось избежать совершения преступлений против подростков, находящихся без присмотра. 16 несовершеннолетних жителей области были временно отправлены в центр адаптации.

«Было выявлено 18 правонарушений по статье 127, то есть это «Неисполнение родительских обязанностей». У нас сейчас проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Участок». В рамках «Участка» у нас проводятся обходы семей, то есть, подворовой, поквартирный обход, в рамках которого выявляются жилищно-бытовые условия», — сообщила Зарина Мурзабекова.

И не всегда, как отмечают сотрудники ювенальной полиции, условия бывают надлежащими. Если в доме или квартире антисанитария или родители ребенка злоупотребляют алкоголем, их привлекают к ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию. Кроме того, в ходе трехдневной операции, полицейские проверили всех детей, состоящих на учете. Их в области более семисот.

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