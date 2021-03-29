Операцию по изъятию крупной партии наркотиков провели полицейские в Костанайской области

Костанайскими полицейскими задержана преступная группа, занимавшаяся сбытом наркотических средств, сообщает пресс-служба ДП Костанайской области.

Общий вес составил более 10 кг гашиша и марихуаны. Операция по задержанию наркосбытчиков проходила в разных регионах страны.

«Работали семь групп костанайских полицейских. Преступная группа, состояла из 8 человек, занималась сбытом наркотических средств на территории Костанайской области и Республики Казахстан.

Все подозреваемые арестованы.

С начала года сотрудниками полиции выявлено 127 преступлений и правонарушений, связанных с наркотиками. Общий вес изъятых наркотиков составил более 13 кг.

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