31 июля 2025 года с 13:00 часов в Северо-Казахстанской области, в связи с обильными осадками и высокой интенсивностью транспортного потока, введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автомобильной дороге республиканского значения «Тимирязево – Сарыколь – граница области» (0–30 км), участок от села Тимирязево до границы с Костанайской областью.
Альтернативный маршрут:
Для движения из города Костанай в Тимирязевский район рекомендуется использовать следующие автомобильные дороги республиканского значения:
• KAZ03 «Астана – Атбасар – Жаксы – Рузаевка – Сарыколь – Костанай (в объезд) – граница РФ (пункт пропуска Кайрак)» — км 553–768;
• KAZ13 «Жезказган – Аркалык – Петропавловск» — км 673–786;
• KZ15-05 «Волошинка – Сергеевка – Тимирязево» — км 56–119.
Ориентировочное время открытия движения: 2 августа 2025 года в 15:00 часов.
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