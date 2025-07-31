31 июля 2025 года с 13:00 часов в Северо-Казахстанской области, в связи с обильными осадками и высокой интенсивностью транспортного потока, введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автомобильной дороге республиканского значения «Тимирязево – Сарыколь – граница области» (0–30 км), участок от села Тимирязево до границы с Костанайской областью.

Альтернативный маршрут:

Для движения из города Костанай в Тимирязевский район рекомендуется использовать следующие автомобильные дороги республиканского значения:

• KAZ03 «Астана – Атбасар – Жаксы – Рузаевка – Сарыколь – Костанай (в объезд) – граница РФ (пункт пропуска Кайрак)» — км 553–768;

• KAZ13 «Жезказган – Аркалык – Петропавловск» — км 673–786;

• KZ15-05 «Волошинка – Сергеевка – Тимирязево» — км 56–119.

Ориентировочное время открытия движения: 2 августа 2025 года в 15:00 часов.

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