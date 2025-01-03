В связи с ухудшением погодных условий планируется введение ограничения движения на следующих республиканских автодорогах:

В Костанайской области:

-3 января 2025 года в 13:00 на участке автодороги республиканского значения «Жезказган-Петропавловск» км. 252-339, уч. гр.Улытауской обл.-г.Аркалык. введено ограничение движения для всех видов автотранспорта.

Планируемое открытие движения – 4 января 2025 года в 07:00 часов.

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