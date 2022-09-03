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Оперативная информация по ограничению движения из-за лесных пожаров

Оперативная информация по ограничению движения.

3 сентября в 16.15 ч. в Костанайской области в связи с (лесными пожарами и ограничение видимости) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на а/д «Костанай-Аулиеколь-Сурган» км. 8-108, уч. г.Тобыл-п.Аулиеколь.

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