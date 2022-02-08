USD 431.37
EUR 492.67
RUB 5.71
  1. Home
  2. Новости
  3. Происшествия
  4. Оперативная сводка по Костанайской области

Оперативная сводка по Костанайской области

Vinkmag ad
Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

Tags:

Код этого блока:


Предыдущая новость

По делу о коррупционных преступлениях, совершенных в КТЭК, в суде выступил главный фигурант дела
Следующая новость

Нельзя открывать рынок для импортного автохлама — Токаев об утильсборе