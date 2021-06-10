USD 426.72
EUR 520.17
RUB 5.91
  1. Home
  2. Новости
  3. Оперативная сводка по Костанайской области

Оперативная сводка по Костанайской области

Фото из открытых источников

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

Tags:



Предыдущая новость

Есть ли запрет на выезд. Где проверить
Следующая новость

Сухбат — Нұржан Ермағанбетов