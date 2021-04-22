Оперативная сводка по Костанайской области — видео

О гибели людей, ранее считавшихся пропавшими без вести, о многоэпизодном мошенничестве, в совершении которого подозревают жительницу Костанайской области, и о правонарушении, зарегистрированном, как факт вандализма в рубрике РТН-происшествие.

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