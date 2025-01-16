Информация об изменениях нескольких тарифных планов появилась на сайте оператора.

С 15 февраля 2025 года в тарифных планах «Супер», «Социальный», «Разговорный», «FreeStyle 790 архив», «Промо за 990», «Всё за 2190 контракт», «Контракт Всё за 1590 год», «Контракт Всё за 2490 год», «Forte Mobile» и «Всё включено 2 Талдыкорган» изменится абонентская плата. Основное наполнение тарифа останется прежним. В качестве бонуса будут предоставлены дополнительные объёмы услуг, сообщает beeline.kz

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