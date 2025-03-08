В Петропавловске впервые наказали сотового оператора, который обеспечил связь телефонному мошеннику. Аферист орудовал по избитой схеме – звонил с незарегистрированного номера. И за такой звонок оператору выписали серьезный штраф, передает телеканал КТК.

Обманутая мошенником женщина обратилась в полицию. Специалисты смогли доказать, что сотовый оператор не должен был обслуживать номер, который не числится в базе данных. Связистов оштрафовали на 196 тысяч.

С наказанием компания согласилась и спешно оплатила штраф с 50%-ной скидкой от государства. Привлекать сотовых операторов к ответственности за звонки аферистов намерены и дальше, предупреждают в прокуратуре.

Асхат Жумабеков, ст. прокурор управления прокуратуры СКО: – Установлено, что мошенник через незарегистрированный абонентский номер, соответствующий казахстанской системе и порядковой нумерации, совершил соединение с потерпевшей, который не включен в базу данных. Отсутствие регистрации абонентского номера подтверждается ответом на запрос операторам сотовой связи и сведений базы данных. Бездействие оператора сотовой связи способствовало хищению денежных средств, принадлежащих потерпевшей.

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