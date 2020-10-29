Операторов связи будут штрафовать за плохой интернет

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин сообщил, что интернет-провайдеров и операторов будут штрафовать за плохое качество интернета, передает корреспондент Tengrinews.kz.

«По качеству интернета для определенных провайдеров или определенных операторов, которые предоставляют услуги, мы установим параметры. Те, кто не соблюдает параметры качества, будут платить штраф. Штрафы будут не как сейчас, 100 МРП, а будут увеличены в несколько раз», — сказал Мусин на онлайн-брифинге в СЦК.

«Конечно, мы понимаем, что есть определенные проблемы во всех городах. По Нур-Султану, Алматы и Шымкенту мы утвердили дорожные карты, акимат нам помогает находить частных партнеров, устанавливать антенно-мачтовые сооружения, на которых устанавливаем базовые станции. Мы со своей стороны регулируем по радиочастотам. Соответствующая работа проводится, извиняемся, если где-то реально доставили неудобство», — добавил министр.

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