USD 478.39
EUR 489.68
RUB 7.95
kk ru en
  1. Home
  2. ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
  3. Оперштаб: 21.00 — Поиски 5-летней Мадины Ерланкызы ведутся помощью мотодельтаплана

Оперштаб: 21.00 — Поиски 5-летней Мадины Ерланкызы ведутся помощью мотодельтаплана

Руководитель ТОО «Дельта -С» Сергей Хоменко предоставил мотодельтаплан для проведения поисковых полётов в вечернее время.

Его предприятие занимается авиационно-химическими работами по Костанайской области.

«Как только мне сообщили о том, что в Костанайском районе, ведутся поиски пропавшего ребенка, предложил свою помощь, так как эта техника, хорошо зарекомендовала себя при проведении поисковых работ», — говорит Сергей Иванович.

Мотодельтапланы уже не раз эффективно применялись при розыске пропавших людей.

Облет территории составляет более 1000 гектаров.
Полет осуществляется вновь по полям и вдоль русла реки Тобол.

Сегодня к поискам подключились более 500 горожан, которые присоединились к волонтёрам.
Помощь в поисках оказывают руководители предприятий и организаций.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

Tags:

Код этого блока:


Предыдущая новость

Оперштаб обращается ко всем, кто участвует в поисках пропавшей девочки в посёлке Жамбыл