Оперштаб: 21.00 — Поиски 5-летней Мадины Ерланкызы ведутся помощью мотодельтаплана

Руководитель ТОО «Дельта -С» Сергей Хоменко предоставил мотодельтаплан для проведения поисковых полётов в вечернее время.

Его предприятие занимается авиационно-химическими работами по Костанайской области.

«Как только мне сообщили о том, что в Костанайском районе, ведутся поиски пропавшего ребенка, предложил свою помощь, так как эта техника, хорошо зарекомендовала себя при проведении поисковых работ», — говорит Сергей Иванович.

Мотодельтапланы уже не раз эффективно применялись при розыске пропавших людей.

Облет территории составляет более 1000 гектаров.

Полет осуществляется вновь по полям и вдоль русла реки Тобол.

Сегодня к поискам подключились более 500 горожан, которые присоединились к волонтёрам.

Помощь в поисках оказывают руководители предприятий и организаций.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.