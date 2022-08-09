Оперштаб: 21.00 — Поиски 5-летней Мадины Ерланкызы ведутся помощью мотодельтаплана

Руководитель ТОО «Дельта -С» Сергей Хоменко предоставил мотодельтаплан для проведения поисковых полётов в вечернее время.
Его предприятие занимается авиационно-химическими работами по Костанайской области.
«Как только мне сообщили о том, что в Костанайском районе, ведутся поиски пропавшего ребенка, предложил свою помощь, так как эта техника, хорошо зарекомендовала себя при проведении поисковых работ», — говорит Сергей Иванович.
Мотодельтапланы уже не раз эффективно применялись при розыске пропавших людей.
Облет территории составляет более 1000 гектаров.
Полет осуществляется вновь по полям и вдоль русла реки Тобол.
Сегодня к поискам подключились более 500 горожан, которые присоединились к волонтёрам.
Помощь в поисках оказывают руководители предприятий и организаций.
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