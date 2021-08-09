Оперштаб обновил данные по COVID-19 в Костанайской области

Информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции.

7 августа 2021 года в Костанайской области зарегистрировано 220 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 0,9%.

Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: г.Костанай – 62, г.Рудный – 45, г.Лисаковск – 23, Костанайский район – 18, г.Житикара – 16, Аулиекольский район – 13, г.Аркалык – 11, Карабалыкский район — 9, по 6 случаев в Алтынсаринском и Денисовском районах, Сарыкольский район – 5, по 3 случая в Камыстинском и Наурзумском районах.

185 обследованы по самообращению, 29 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 6 с профилактической целью, перед госпитализацией в стационар.

Из числа инфицированных 190 с симптомами заболевания, 30 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 03 апреля 2020г. по 07 августа 2021г. зарегистрировано 22 578 случаев COVID-19.

Количество выздоровевших больных — 19 996 человек.

С 1 февраля текущего года вакцинировано первым компонентом 259 520 человек, вторым компонентом 196 204.

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