Оперштаб обновил данные по коронавирусу в Костанайской области

MOSCOW, RUSSIA — JANUARY 12, 2021: A medical worker handles samples at an express COVID-19 testing lab at Vnukovo International Airport. Passengers arriving from abroad are tested for the new COVID-19 strain discovered recently in the UK. Stanislav Krasilnikov/TASS –осси€. ћосква. ¬ лаборатории экспресс-тестировани€ на коронавирус COVID-19 в аэропорту ¬нуково. —танислав расильников/“ј——

Информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции. 29 мая 2021 года в Костанайской области зарегистрирован 41 случай COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 0,26%. Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: г.Костанай — 19, г.Рудный — 6, г.Аркалык — 3, Костанайский район – 3, г.Житикара – 2, по 1 случаю в г.Лисаковске, Алтынсаринском, Амангельдинском, Аулиекольском, Карабалыкском, Мендыкаринском, им.Б.Майлина, Федоровском районах.

30 обследованы по самообращению, 8 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 3 с профилактической целью, перед госпитализацией в стационар. Из числа инфицированных 38 с симптомами заболевания, 3 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 03 апреля 2020г. по 29 мая 2021г. зарегистрировано 15670 случаев COVID-19.

Количество выздоровевших больных — 14881 человек. Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку. COVID-2019 в Казахстане 107262 - зарегистрированно 101877 - выздоровевших 1671 - летальных случаев 3463 - в Костанайской области