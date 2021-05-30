Оперштаб обновил данные по коронавирусу в Костанайской области

Информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции.

29 мая 2021 года в Костанайской области зарегистрирован 41 случай COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 0,26%.

Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: г.Костанай — 19, г.Рудный — 6, г.Аркалык — 3, Костанайский район – 3, г.Житикара – 2, по 1 случаю в г.Лисаковске, Алтынсаринском, Амангельдинском, Аулиекольском, Карабалыкском, Мендыкаринском, им.Б.Майлина, Федоровском районах.

30 обследованы по самообращению, 8 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 3 с профилактической целью, перед госпитализацией в стационар.

Из числа инфицированных 38 с симптомами заболевания, 3 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 03 апреля 2020г. по 29 мая 2021г. зарегистрировано 15670 случаев COVID-19.

Количество выздоровевших больных — 14881 человек.

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