Оперштаб обновил данные по коронавирусу в Костанайской области

MOSCOW, RUSSIA — JANUARY 12, 2021: A medical worker handles samples at an express COVID-19 testing lab at Vnukovo International Airport. Passengers arriving from abroad are tested for the new COVID-19 strain discovered recently in the UK. Stanislav Krasilnikov/TASS –осси€. ћосква. ¬ лаборатории экспресс-тестировани€ на коронавирус COVID-19 в аэропорту ¬нуково. —танислав расильников/“ј——
Информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции.
29 мая 2021 года в Костанайской области зарегистрирован 41 случай COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 0,26%.
Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: г.Костанай — 19, г.Рудный — 6, г.Аркалык — 3, Костанайский район – 3, г.Житикара – 2, по 1 случаю в г.Лисаковске, Алтынсаринском, Амангельдинском, Аулиекольском, Карабалыкском, Мендыкаринском, им.Б.Майлина, Федоровском районах.
30 обследованы по самообращению, 8 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 3 с профилактической целью, перед госпитализацией в стационар.
Из числа инфицированных 38 с симптомами заболевания, 3 бессимптомных.
Всего по Костанайской области с 03 апреля 2020г. по 29 мая 2021г. зарегистрировано 15670 случаев COVID-19.
Количество выздоровевших больных — 14881 человек.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области