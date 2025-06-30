По информации Акорды, главой государства подписан Закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования правоохранительной службы, жилищного обеспечения и социальной защиты сотрудников правоохранительных, специальных государственных органов, органов гражданской защиты и военнослужащих, а также исключения излишней законодательной регламентации в сфере деятельности органов внутренних дел», сообщает zakon.kz

В рамках основных блоков в Закон внесена норма, предусматривающая введение запрета на ношение предметов одежды, закрывающих лицо в общественных местах.

Как ранее объяснял сенатор Наурызбай Байкадамов, в законе о профилактике правонарушений вводится норма о запрете ношения в общественных местах одежды, препятствующей распознаванию лиц, за исключением медицинских целей, погодных условий, исполнения служебных или трудовых обязанностей.

«Данная мера повышает эффективность профилактики правонарушений преступлений, совершаемых в общественных местах, путем совершенствования возможности распознавания лиц», – подчеркивал он.

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