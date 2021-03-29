Оперштаб обновил данные по коронавирусу в Костанайской области

Информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции.
28 марта в Костанайской области зарегистрировано 39 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 0,28%.
Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: г.Костанай — 23, Федоровски район-6, г.Рудный и Карасуский район по 4, Б.Майлина и Узункольский район по 1.
27 обследованы по самообращению, 9 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 3 с профцелью.
Из числа инфицированных 31 с симптомами заболевания, 8 бессимптомных.
Всего по Костанайской области с 03 апреля 2020г по 28 марта 2021г зарегистрировано 13709 случаев COVID-19.
Количество выздоровевших больных — 12191.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области