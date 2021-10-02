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Оперштаб обновил данные по заболевшим COVID-19 в Костанайской области

kubnews.ru

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Информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции.

1 октября 2021 года в Костанайской области зарегистрировано 109 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 0,3%.

Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: г.Костанай – 38, г.Рудный – 11, Костанайский район – 10, по 6 случаев в г.Житикаре, Аулиекольском и Денисовском районах, по 5 случаев в  Карабалыкском, Сарыкольском и Федоровском районах, по 4 случая в г.Лисаковске, Мендыкаринском и им.Б.Майлина районах,  Алтынсаринский район – 3, г.Аркалык – 2 случая.

96 обследованы по самообращению, 13 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции.

Из числа инфицированных 104 с симптомами заболевания, 5 бессимптомных.
Всего по Костанайской области с 03 апреля 2020г. по 01 октября 2021г. зарегистрировано 33 542 случая COVID-19.

Количество выздоровевших больных  — 29 523 человека.
С 1 февраля текущего года вакцинировано первым компонентом 318 510 человек, вторым компонентом 289 650.

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COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

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