Оперштаб обновил данные по заболевшим COVID-19 в Костанайской области

Информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции.

1 октября 2021 года в Костанайской области зарегистрировано 109 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 0,3%.

Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: г.Костанай – 38, г.Рудный – 11, Костанайский район – 10, по 6 случаев в г.Житикаре, Аулиекольском и Денисовском районах, по 5 случаев в Карабалыкском, Сарыкольском и Федоровском районах, по 4 случая в г.Лисаковске, Мендыкаринском и им.Б.Майлина районах, Алтынсаринский район – 3, г.Аркалык – 2 случая.

96 обследованы по самообращению, 13 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции.

Из числа инфицированных 104 с симптомами заболевания, 5 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 03 апреля 2020г. по 01 октября 2021г. зарегистрировано 33 542 случая COVID-19.

Количество выздоровевших больных — 29 523 человека.

С 1 февраля текущего года вакцинировано первым компонентом 318 510 человек, вторым компонентом 289 650.

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