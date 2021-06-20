Оперштаб обновил данные по заболевшим коронавирусом в Костанайской области

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Информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции.
19 июня в Костанайской области зарегистрировано 33 случая COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 0,20%.
Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: г.Костанай — 14, г.Рудный — 6, г.Аркалык -4, Денисовский район – 2, Аулиекольский район – 2, по 1 случаю в г.Житикаре, Карабалыкском, им.Майлина, Костанайском и Мендыкаринском районах.
26 обследованы по самообращению, 5 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 2 с профилактической целью, перед госпитализацией в стационар.
Из числа инфицированных 27 с симптомами заболевания, 6 бессимптомных.
Всего по Костанайской области с 03 апреля 2020г. по 19 июня 2021г. зарегистрировано 16417 случаев COVID-19.
Количество выздоровевших больных — 15959 человек.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области