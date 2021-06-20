Оперштаб обновил данные по заболевшим коронавирусом в Костанайской области

Информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции.

19 июня в Костанайской области зарегистрировано 33 случая COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 0,20%.

Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: г.Костанай — 14, г.Рудный — 6, г.Аркалык -4, Денисовский район – 2, Аулиекольский район – 2, по 1 случаю в г.Житикаре, Карабалыкском, им.Майлина, Костанайском и Мендыкаринском районах.

26 обследованы по самообращению, 5 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 2 с профилактической целью, перед госпитализацией в стационар.

Из числа инфицированных 27 с симптомами заболевания, 6 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 03 апреля 2020г. по 19 июня 2021г. зарегистрировано 16417 случаев COVID-19.

Количество выздоровевших больных — 15959 человек.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.