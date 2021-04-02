Оперштаб обновил данные по заражённым COVID-19 в Костанайской области

Информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции.

1 апреля в Костанайской области зарегистрировано 36 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 0,26%.

Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: г.Костанай — 14, г.Лисаковск и г. Рудный по 4, Федоровский район – 3, г.Аркалык, Б.Майлина, Костанайский и Карасуский районы по 2, Житикаринский, Мендыкаринский и Сарыкольский районы по 1.

31 обследованы по самообращению, 1 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 4 с профцелью.

Из числа инфицированных 30 с симптомами заболевания, 6 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 03 апреля 2020 г по 01 апреля 2021 г зарегистрировано 13857 случаев COVID-19.

Количество выздоровевших больных — 12308.

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