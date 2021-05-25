Оперштаб обновил данные по заражённым COVID-19

Информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции.
24 мая в Костанайской области зарегистрировано 40 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 0,26%.
Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: г.Костанай — 21, г.Рудный — 5, по 2 случая в г.Житикаре, Аулиекольском, Денисовском, Жангельдинском, Сарыкольском районах, по 1 случаю Алтынсаринском, Карабалыкском, Мендыкаринском, им.Майлина районах.
32 обследованы по самообращению, 5 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 3 с профилактической целью, перед госпитализацией в стационар.
Из числа инфицированных 33 с симптомами заболевания, 7 бессимптомных.
Всего по Костанайской области с 03 апреля 2020г. по 24 мая 2021г. зарегистрировано 15463 случая COVID-19.
Количество выздоровевших больных — 14678 человек.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области