Оперштаб обновил данные по заражённым коронавирусом в Костанайской области

Информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции.

10 июня в Костанайской области зарегистрировано 35 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 0,21%.

Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: г.Костанай — 18, г.Рудный — 6, район им.Майлина – 4, по 3 случая в г.Аркалык, Карабалыкском районе, 1 случай в Федоровском районе.

26 обследованы по самообращению, 8 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 1 с профилактической целью, перед госпитализацией в стационар.

Из числа инфицированных 26 с симптомами заболевания, 9 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 03 апреля 2020г. по 10 июня 2021г. зарегистрирован 16121 случай COVID-19.

Количество выздоровевших больных 15602 человека.

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