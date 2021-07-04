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Оперштаб обновил данные по заражённым коронавирусом в Костанайской области

inbusiness.kz

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об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции

03 июля 2021 года в Костанайской области зарегистрировано 53 случая COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 0,31%.
Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: г.Костанай — 25, г.Рудный — 12, г.Аркалык – 4, Мендыкаринский район – 3, по 2 случая в г.Лисаковске, г.Житикаре, Костанайском районе, по 1 случаю в Карасуском, Федоровском , им.Майлина районах.
43 обследованы по самообращению, 8 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 2 с профилактической целью, перед госпитализацией в стационар.
Из числа инфицированных 47 с симптомами заболевания, 6 бессимптомных.
Всего по Костанайской области с 03 апреля 2020г. по 03 июля 2021г. зарегистрировано 16992 случая COVID-19.
Количество выздоровевших больных — 16289 человек.

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COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

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