Оперштаб обновил данные по заражённым коронавирусом в Костанайской области

Информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции.

28 июля в Костанайской области зарегистрировано 224 случая COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 1,1%.

Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: г.Костанай — 91, г.Рудный – 56, г.Лисаковск – 20, г.Аркалык – 10, по 9 случаев в г.Житикаре, Амангельдинском, Денисовском районах, 5 случаев в Мендыкаринском районе, по 4 случая в Аулиекольском и Федоровском районах, по 3 случая в Алтынсаринском и Сарыкольском районах, 1 случай в Наурзумском районе.

192 обследованы по самообращению, 28 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 4 с профилактической целью.

Из числа инфицированных 203 с симптомами заболевания, 21 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 03 апреля 2020г. по 28 июля 2021г. зарегистрировано 20 024 случая COVID-19.

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