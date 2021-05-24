Оперштаб обновил информацию по коронавирусу в Костанайской области

Информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции.

23 мая в Костанайской области зарегистрирован 41 случай COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 0,26%.

Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: г.Костанай — 23, г.Рудный — 5, г.Аркалык – 5, Костанайский район – 2, по 1 случая в г.Лисаковск, г.Житикаре, Алтынсаринском, Денисовском, Аулиекольском, Карабалыкском районах.

34 обследованы по самообращению, 6 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 1 с профилактической целью, перед госпитализацией в стационар.

Из числа инфицированных 35 с симптомами заболевания, 6 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 03 апреля 2020г. по 23 мая 2021г. зарегистрировано 15423 случая COVID-19.

Количество выздоровевших больных — 14628 человек.

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