Оперштаб обновил информацию по коронавирусу в Костанайской области

dailynews.kz
Информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции.
23 мая в Костанайской области зарегистрирован 41 случай COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 0,26%.
Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: г.Костанай — 23, г.Рудный — 5, г.Аркалык – 5, Костанайский район – 2, по 1 случая в г.Лисаковск, г.Житикаре, Алтынсаринском, Денисовском, Аулиекольском, Карабалыкском районах.
34 обследованы по самообращению, 6 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 1 с профилактической целью, перед госпитализацией в стационар.
Из числа инфицированных 35 с симптомами заболевания, 6 бессимптомных.
Всего по Костанайской области с 03 апреля 2020г. по 23 мая 2021г. зарегистрировано 15423 случая COVID-19.
Количество выздоровевших больных — 14628 человек.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области