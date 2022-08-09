USD 476.62
EUR 485.53
RUB 7.96
kk ru en
  1. Home
  2. Новости
  3. Оперштаб обращается ко всем, кто участвует в поисках пропавшей девочки…

Оперштаб обращается ко всем, кто участвует в поисках пропавшей девочки в посёлке Жамбыл

Это сообщение адресовано и тем кто собирается принять участие в поисках.

В работе оперативного штаба принимает участие нейропсихолог Екатерина Руфф, которая работает с детьми с особенностями в развитии.

Екатерина Руфф отмечает: «Такие дети имеют стереотипное поведение, могут бояться громких звуков, особенно криков, забираться на возвышенности, реагировать на свет и другие раздражители.

Оперативным штабом выработаны рекомендации для тех кто встретит ребенка либо найдёт его: постарайтесь при её обнаружении не звать, а тихо к ней подойти и взять ребенка.

Также оперативный штаб сообщает, что оказание любой помощи координируется исключительно штабом.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

Tags:

Код этого блока:


Предыдущая новость

Продавцов в Костанайской области наказали за искусственное завышение цен на социально-значимые продукты