Оперштаб обращается ко всем, кто участвует в поисках пропавшей девочки в посёлке Жамбыл

Это сообщение адресовано и тем кто собирается принять участие в поисках.

В работе оперативного штаба принимает участие нейропсихолог Екатерина Руфф, которая работает с детьми с особенностями в развитии.

Екатерина Руфф отмечает: «Такие дети имеют стереотипное поведение, могут бояться громких звуков, особенно криков, забираться на возвышенности, реагировать на свет и другие раздражители.

Оперативным штабом выработаны рекомендации для тех кто встретит ребенка либо найдёт его: постарайтесь при её обнаружении не звать, а тихо к ней подойти и взять ребенка.

Также оперативный штаб сообщает, что оказание любой помощи координируется исключительно штабом.

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