Оперштаб ослабил карантин в Костанайской области

Архимед Мухамбетов провел очередное заседание оперативного штаба по недопущению распространения КВИ. Об этом аким области сообщил в своем аккаунте Инстаграм.

В ходе заседания штаба глава области заслушал акимов Карабалыкского и Сарыкольского районов, также рассмотрели работу мониторинговых групп. Так, мониторинговыми группами с 1 мая по 6 июня проведено 1 518 рейдовых мероприятия, выявлено 86 нарушений карантинных мер.

По проведению вакцинации населения — на сегодня в область доставлено 120 тыс. доз первого компонента и 71 тыс. доз второго компонента вакцины.

Всего на 6 июня провакцинировано 90 207 человек, из них вторым компонентом 43 081.

Также сообщено, что на сегодняшний день по области для участия в проекте «Ashyq» подана 425 заявка.

Кроме того, рассмотрев все внесённые предложения, Штабом принято решение ввести следующие послабления с 14 июня — разрешить открытие пришкольных лагерей (площадок) с питанием и без питания с наполняемостью не более 25 человек с соблюдением всех санитарно-​эпидемиологических норм.

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