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Оперштаб развернули в садовом обществе «Текстильщик»

Фотография для новости Оперштаб развернули в садовом обществе "Текстильщик"

Кадр из видео. Видео читателей

Как сообщает пресс-служба акима Костаная, оперативный штаб развернули в садовом обществе «Текстильщик».

По вопросам подтопления жители садового общества могут обращаться в оперативный штаб, который находится рядом с администрацией садового общества (дачный участок 1324).

Штаб работает круглосуточно.

В случае подтопления дворов, домов и улиц, жители района могут обращаться в Штаб напрямую или оставить заявку по номеру 109-Ikomek.

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