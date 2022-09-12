ОПГ торговала несовершеннолетними для секс-услуг в Казахстана

Очередная широкомасштабная операция “STOP-трафик” проведена МВД в сентябре, где полицейскими выявлено более 20 преступлений, связанных с торговлей людьми, сообщает Polisia.kz.

Из них один факт похищения человека с целью эксплуатации; три – торговли людьми; четыре факта вовлечения в занятие проституцией, в том числе несовершеннолетнего – два; пять – торговли несовершеннолетними. Выявлено также 28 фактов организации или содержания притонов для занятия проституцией и сводничества.

Кроме того, зарегистрировано 20 административных правонарушений за предоставление помещений заведомо для занятия проституцией и сводничества, и 294 – за приставание, связанное с интимными услугами и попрошайничеством. Сотрудниками полиции ДП города Шымкента пресечена противоправная деятельность организованной группы в составе 11 человек, которая на протяжении длительного времени занималась торговлей людьми, в том числе несовершеннолетними, с целью сексуальной эксплуатации на территории Шымкента, Тараза и Туркестана. По данному факту проводится досудебное расследование за создание и руководство организованной группой, а равно участие в ней, торговля людьми, вовлечение несовершеннолетнего в занятие проституцией, притоносодержание, сводничество и распространение наркотиков. Подозреваемые задержаны и находятся под стражей.

Установлено, что молодых девушек вербовали из разных городов Казахстана через знакомых и социальную сеть ВКонтакте, где предлагали высокооплачиваемую работу с хорошими условиями труда. После чего, путем обмана и злоупотребления доверием, изъятием документов вовлекали в занятие проституцией, в последующем совершали торговлю и обмен ими для дальнейшей эксплуатации на съемных квартирах, саунах и гостиницах города, полученный доход присваивали себе. В случае непослушания применяли насилие, шантаж, выдуманные штрафы и принуждение к употреблению наркотиков.

В Алматы сотрудниками полиции выявлены факты торговли новорожденными детьми с целью незаконного усыновления. В ходе проведенных мероприятий установлено, что группа лиц по предварительному сговору занималась поиском беременных женщин, желавших отказаться от своих новорожденных детей и семейных бездетных пар, а также изготовлением поддельных свидетельств о рождении детей. По данному факту начато досудебное расследование по статье “Торговля несовершеннолетними”.

Подозреваемые задержаны и водворены в ИВС. Начато досудебное расследование по ст.125 ч.3 п.2 УК “Похищение человека с целью эксплуатации” в Мангистауской области. Полицейскими установлен и задержан 43-летний мужчина, который путем применения насилия похитил 30-летнюю женщину для сексуальной эксплуатации. В Абайской области задержана 32-летняя женщина, которая в течение трех недель обманом вовлекала в занятие проституцией 17-летнюю несовершеннолетнюю, а деньги присваивала себе. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по ст.134 ч.1 УК “Вовлечение в занятие проституцией”, проводится расследование.

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