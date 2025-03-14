Президент Касым-Жомарт Токаев на IV заседании Национального курултая 14 марта высказался о налоговой реформе.

Глава государства отметил, налоговая система – основа всей государственной системы.

«Если в бюджете не будет средств, то государство не сможет в полной мере выполнять свои функции, в том числе социальные обязательства. Важно всесторонне разъяснять гражданам суть решений, крайне необходимых для развития страны. Не все люди хорошо разбираются в экономике или финансах, и, возможно, не все одинаково понимают, для чего государство предпринимает те или иные меры. Поэтому надо доступным языком доносить каждому смысл проводимых реформ. Правительство представило новые подходы к налоговой реформе. Предлагаемые меры в целом верны, они учитывают базовые экономические и социальные факторы. В профессиональных кругах, да и в обществе уже сложилось понимание необходимости повышения ставки налога на добавленную стоимость. Хотя можно услышать и критические высказывания в адрес предлагаемых мер, в частности, по НДС, но такие мнения не учитывают реальную ситуацию. Есть немало стран, которые по разным причинам не берут на себя больших социальных обязательств. А в Казахстане социальный блок занимает более половины бюджета», — отметил глава государства.

Президент акцентировал, наше государство – социальное, поэтому продолжат инвестировать в образование, здравоохранение.

«В Казахстане действуют различные налоговые режимы, многочисленные льготы и преференции, они сформировали в стране подобие налогового офшора. Появились две основные группы предпринимателей – те, кто, пользуясь лазейками в законодательстве, смогли уменьшить для себя налогооблагаемую базу, и те, кто добросовестно выплачивают все налоги. И вторая группа предпринимателей, естественно, оказалась менее конкурентоспособной. Правительство обоснованно обратило внимание на такое явление, как дробление бизнеса с целью уклонения от уплаты налогов. К сожалению, такое происходит сплошь и рядом», — отметил Токаев.

Президент отметил, что дробление бизнеса стало следствием упущений в законодательстве и данный вопрос был недостаточно проработан и Правительством, и депутатами.

«Опять погнались за красивыми показателями: дескать, в стране зарегистрировано более 2 миллионов налогоплательщиков – индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Но не проанализировали, какие это предприятия, откуда они взялись, в каком объеме платят налоги и платят ли вообще. Но упреками делу не поможешь. Нужно в срочном порядке выправлять ситуацию. Это мое обращение к Правительству и Парламенту – следует срочно внести необходимые изменения в законодательство. Говоря о налоговой реформе, именно сейчас нужны решительные меры, в противном случае, мы столкнемся с трудностями совершенно другого порядка», — подчеркнул Президент Казахстана.

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