Опять рост. Статистика по коронавирусу за прошедшие сутки

За прошедшие сутки (1 февраля) в Казахстане зарегистрировано 7 149 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Днем ранее было выявлено 5 466 заболевших, передает Tengrinews.kz со ссылкой на данные Межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19.
Всего в стране подтверждено 1 246 103 случая, из них за сутки:
- в Нур-Султане – 822,
- в Алматы – 1 336,
- в Шымкенте – 77,
- в Акмолинской области – 691,
- в Актюбинской области – 243,
- в Алматинской области – 273,
- в Атырауской области – 145,
- в ВКО – 265,
- в Жамбылской области – 132,
- в ЗКО – 346,
- в Карагандинской области – 1 063,
- в Костанайской области – 462,
- в Кызылординской области – 49,
- в Мангистауской области – 46,
- в Павлодарской области – 784,
- в СКО – 382,
- в Туркестанской области – 33.
Еще 12 783 человека выздоровели от коронавирусной инфекции:
- в Нур-Султане — 2 648,
- в Алматы — 2 621,
- в Шымкенте — 16,
- в Акмолинской области — 420,
- в Актюбинской области — 714,
- в Алматинской области — 278,
- в Атырауской области — 562,
- в ВКО — 346,
- в Жамбылской области — 76,
- в ЗКО — 134,
- в Карагандинской области — 1 920,
- в Костанайской области — 656,
- в Кызылординской области – 281,
- в Мангистауской области — 192,
- в Павлодарской области — 1 260,
- в СКО — 546,
- в Туркестанской области — 113.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 098 462 человека.
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COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области
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