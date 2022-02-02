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Опять рост. Статистика по коронавирусу за прошедшие сутки

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За прошедшие сутки (1 февраля) в Казахстане зарегистрировано 7 149 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Днем ранее было выявлено 5 466 заболевших, передает Tengrinews.kz со ссылкой на данные Межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19.

Всего в стране подтверждено 1 246 103 случая, из них за сутки:

  • в Нур-Султане – 822,
  • в Алматы – 1 336,
  • в Шымкенте – 77,
  • в Акмолинской области – 691,
  • в Актюбинской области – 243,
  • в Алматинской области – 273,
  • в Атырауской области – 145,
  • в ВКО – 265,
  • в Жамбылской области – 132,
  • в ЗКО – 346,
  • в Карагандинской области – 1 063,
  • в Костанайской области – 462,
  • в Кызылординской области – 49,
  • в Мангистауской области – 46,
  • в Павлодарской области – 784,
  • в СКО – 382,
  • в Туркестанской области – 33.

Еще 12 783 человека выздоровели от коронавирусной инфекции:

  • в Нур-Султане — 2 648,
  • в Алматы — 2 621,
  • в Шымкенте — 16,
  • в Акмолинской области — 420,
  • в Актюбинской области — 714,
  • в Алматинской области — 278,
  • в Атырауской области — 562,
  • в ВКО — 346,
  • в Жамбылской области — 76,
  • в ЗКО — 134,
  • в Карагандинской области — 1 920,
  • в Костанайской области — 656,
  • в Кызылординской области – 281,
  • в Мангистауской области — 192,
  • в Павлодарской области — 1 260,
  • в СКО — 546,
  • в Туркестанской области — 113.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 098 462 человека.

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COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

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