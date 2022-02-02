Опять рост. Статистика по коронавирусу за прошедшие сутки

За прошедшие сутки (1 февраля) в Казахстане зарегистрировано 7 149 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Днем ранее было выявлено 5 466 заболевших, передает Tengrinews.kz со ссылкой на данные Межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19.

Всего в стране подтверждено 1 246 103 случая, из них за сутки:

в Нур-Султане – 822,

в Алматы – 1 336,

в Шымкенте – 77,

в Акмолинской области – 691,

в Актюбинской области – 243,

в Алматинской области – 273,

в Атырауской области – 145,

в ВКО – 265,

в Жамбылской области – 132,

в ЗКО – 346,

в Карагандинской области – 1 063,

в Костанайской области – 462,

в Кызылординской области – 49,

в Мангистауской области – 46,

в Павлодарской области – 784,

в СКО – 382,

в Туркестанской области – 33.

Еще 12 783 человека выздоровели от коронавирусной инфекции:

в Нур-Султане — 2 648,

в Алматы — 2 621,

в Шымкенте — 16,

в Акмолинской области — 420,

в Актюбинской области — 714,

в Алматинской области — 278,

в Атырауской области — 562,

в ВКО — 346,

в Жамбылской области — 76,

в ЗКО — 134,

в Карагандинской области — 1 920,

в Костанайской области — 656,

в Кызылординской области – 281,

в Мангистауской области — 192,

в Павлодарской области — 1 260,

в СКО — 546,

в Туркестанской области — 113.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 098 462 человека.

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