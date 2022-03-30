Оплата наличными, либо картой Сбербанка. В каком случае могут наказать предпринимателей?

Оплачивать покупки наличными либо картой Сбербанка. С такой проблемой столкнулись казахстанцы в некоторых торговых сетях. Зачастую, не заметив объявления на входе, люди узнавали об этом уже на кассе, при расчете. Телефонных звонков в департамент по защите прав потребителей Костанайской области по этому поводу было уже не мало.

На их основе специалисты ведомства провели мониторинг, сделали фото объявлений и направили в Комитет защиты прав потребителей Министерства торговли и интеграции. Там о проблеме знают и проводят работу с продавцами. Те объясняют сложившуюся ситуацию — форс-мажорными обстоятельствами.

«Хотя о санкциях они знали, что такие санкции будут, ожидаемые были и они должны были по идее заранее подготовиться. Но этот момент они по каким-то причинам упустили. Теперь исходя из сложившейся ситуации, мы рекомендовали им в кратчайшие сроки установить POS-терминалы, чтобы они могли принимать казахстанские карточки», — поделился руководитель департамента по защите прав потребителей Костанайской области Мурзахан Ерканов.

Продавцы сетуют, что они понесут дополнительные расходы. Но установить POS-терминалы обещают, правда при этом не указывая сроки. Ситуацию под контролем держат на республиканском уровне.

«Прямого законодательства «О защите прав потребителей» — здесь нет нарушения. Так как у них терминал есть. По налоговому законодательству. Мы совместно с органами госдоходов работаем. Они принимают меры, когда вообще не установлено никакого терминала, платежной системы. А у них платежные системы есть, но у них сейчас ограничения. Это нарушение закона «О платежах и платежных системах», — сказал Мурзахан Ерканов.

Сейчас с продавцами проводится разъяснительная работа. Если на рекомендации они не отреагируют, будут приниматься другие меры, установленные законом. Существенно повлияли бы на ситуацию письменные обращения от граждан. Их должно быть более 10, тогда департамент защиты прав потребителей сможет обратиться в суд с иском. Появилась у костанайцев и еще одна проблема. На сайте одного из магазинов канцтоваров появилось объявление, в котором указано, что офисную бумагу теперь можно приобрести — цитата: «в рамках одной покупки с канцелярскими товарами».

«В данном случае какие меры мы можем принять. У нас есть функция госконтроля, там есть вопросы по которым мы можем зайти на проверку субъектов предпринимательства. Но этот вопрос не урегулирован данным проверочным листом, но у нас есть функция без посещения субъекта — контрольно-профилактическая работа — мы можем направить рекомендацию», — уточнил Мурзахан Ерканов.

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Так как письменных жалоб от населения по этому факту еще не поступало, то пока информация изучается, и в компанию будет направлена только рекомендация по устранению нарушений. Костанайцы могут обращаться по контактным номерам, указанным на экране, в случае если их права, как потребителей нарушаются. В департаменте обещали все вопросы в рамках закона решать оперативно.

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