QR-коды давно стали частью нашей жизни – ими можно оплатить кофе, покупки в супермаркете и даже коммунальные услуги. Все, что нужно, – открыть банковское приложение, отсканировать код и подтвердить платеж. Казалось бы, просто и безопасно, но мошенники тоже не дремлют, передает Finratings.kz

Как работает оплата через QR

Продавец создает код – он может быть статическим (один и тот же для всех платежей) или динамическим (уникальный для каждой покупки).

– он может быть статическим (один и тот же для всех платежей) или динамическим (уникальный для каждой покупки). Покупатель сканирует его через приложение банка .

. Подтверждает платеж, и деньги тут же поступают на счет продавца.

Плюсов у такого способа оплаты много: деньги отправляются мгновенно, не нужно носить карту, а комиссия ниже. Но и подводные камни есть.

На что стоит обратить внимание

Нет интернета – нет оплаты . Если связь подвела, QR-платеж просто не пройдет.

. Если связь подвела, QR-платеж просто не пройдет. Мошенники могут подменить код . Например, наклеить сверху свой, чтобы деньги ушли не продавцу, а злоумышленникам.

. Например, наклеить сверху свой, чтобы деньги ушли не продавцу, а злоумышленникам. Без кэшбэка. В отличие от карт с QR-платежей банк не возвращает часть средств.

Как защитить себя от обмана

Всегда проверяйте QR-код перед сканированием – он не должен быть наклеен поверх другого.

Не сканируйте коды из сомнительных сообщений, писем и объявлений.

Используйте антивирус на смартфоне – он поможет выявить опасные ссылки.

Не вводите пин-код или номер карты – это тревожный сигнал!

Сверяйте сумму платежа перед подтверждением.

В Казахстане QR-платежи уже стали нормой, и если соблюдать простые правила безопасности, можно спокойно наслаждаться их удобством. Главное – быть внимательными и не давать мошенникам ни единого шанса

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