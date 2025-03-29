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Оплата по QR-коду может оставить казахстанцев без денег

— Сегодня, 18:13
Изображение для новости: Оплата по QR-коду может оставить казахстанцев без денег

www.gov.kz

QR-коды давно стали частью нашей жизни – ими можно оплатить кофе, покупки в супермаркете и даже коммунальные услуги. Все, что нужно, – открыть банковское приложение, отсканировать код и подтвердить платеж. Казалось бы, просто и безопасно, но мошенники тоже не дремлют, передает Finratings.kz 

Как работает оплата через QR

  • Продавец создает код – он может быть статическим (один и тот же для всех платежей) или динамическим (уникальный для каждой покупки).
  • Покупатель сканирует его через приложение банка.
  • Подтверждает платеж, и деньги тут же поступают на счет продавца.

Плюсов у такого способа оплаты много: деньги отправляются мгновенно, не нужно носить карту, а комиссия ниже. Но и подводные камни есть.

На что стоит обратить внимание

  • Нет интернета – нет оплаты. Если связь подвела, QR-платеж просто не пройдет.
  • Мошенники могут подменить код. Например, наклеить сверху свой, чтобы деньги ушли не продавцу, а злоумышленникам.
  • Без кэшбэка. В отличие от карт с QR-платежей банк не возвращает часть средств.

Как защитить себя от обмана

  • Всегда проверяйте QR-код перед сканированием – он не должен быть наклеен поверх другого.
  • Не сканируйте коды из сомнительных сообщений, писем и объявлений.
  • Используйте антивирус на смартфоне – он поможет выявить опасные ссылки.
  • Не вводите пин-код или номер карты – это тревожный сигнал!
  • Сверяйте сумму платежа перед подтверждением.

В Казахстане QR-платежи уже стали нормой, и если соблюдать простые правила безопасности, можно спокойно наслаждаться их удобством. Главное – быть внимательными и не давать мошенникам ни единого шанса



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