QR-коды давно стали частью нашей жизни – ими можно оплатить кофе, покупки в супермаркете и даже коммунальные услуги. Все, что нужно, – открыть банковское приложение, отсканировать код и подтвердить платеж. Казалось бы, просто и безопасно, но мошенники тоже не дремлют, передает Finratings.kz
Как работает оплата через QR
- Продавец создает код – он может быть статическим (один и тот же для всех платежей) или динамическим (уникальный для каждой покупки).
- Покупатель сканирует его через приложение банка.
- Подтверждает платеж, и деньги тут же поступают на счет продавца.
Плюсов у такого способа оплаты много: деньги отправляются мгновенно, не нужно носить карту, а комиссия ниже. Но и подводные камни есть.
На что стоит обратить внимание
- Нет интернета – нет оплаты. Если связь подвела, QR-платеж просто не пройдет.
- Мошенники могут подменить код. Например, наклеить сверху свой, чтобы деньги ушли не продавцу, а злоумышленникам.
- Без кэшбэка. В отличие от карт с QR-платежей банк не возвращает часть средств.
Как защитить себя от обмана
- Всегда проверяйте QR-код перед сканированием – он не должен быть наклеен поверх другого.
- Не сканируйте коды из сомнительных сообщений, писем и объявлений.
- Используйте антивирус на смартфоне – он поможет выявить опасные ссылки.
- Не вводите пин-код или номер карты – это тревожный сигнал!
- Сверяйте сумму платежа перед подтверждением.
В Казахстане QR-платежи уже стали нормой, и если соблюдать простые правила безопасности, можно спокойно наслаждаться их удобством. Главное – быть внимательными и не давать мошенникам ни единого шанса
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