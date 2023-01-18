Оплатят переезд и аренду жилья. 150 кандасов может принять Костанайская область в этом году

Этническим казахам-репатриантам субсидируют переезд, и в рамках установленных сумм покрывают аренду жилья.

Камила Байназар вместе с мужем и ребенком жила в Узбекистане. Девушка говорит, что всегда хотела вернуться на историческую родину, а потому их семья и приняла решение переехать в Казахстан. Поселиться решили в Рудном. И Камила, и ее супруг уже нашли работу. Благодаря выплатам, положенным им как кандасам, удалось внести первоначальный взнос и взять под ипотеку жилье.

«Меня все здесь устраивает. Изначально думали, что в этих регионах сложно нам будет. Мои родственники переехали тоже. Мы переехали. Нам помогали все», — говорит кандас Камила Байназар.

Всего в прошлом году по региональной квоте по приему кандасов в Костанайскую область прибыл 301 человек. 296 проживают в Рудном, 5 — в Костанае. В основном, говорят в управлении занятости и социальных программ, кандасы прибывают к нам из Узбекистана.

«Из прибывших у нас 156 — это 51% женщины, 49% — мужчин. Имеет высшее образование 7% и среднеспециальное только 14%. Все трудоустроены кандасы у нас были. И два человека заняты предпринимательской деятельностью», — сообщила руководитель отдела миграции управления занятости и соцпрограмм Костанайской области Дамиля Акпанбетова.

Для прибывающих по региональной квоте кандасов предусмотрены различные меры господдержки. Выплачивается 70 МРП на переезд, также предусмотрено субсидирование на найм или аренду жилья. Его размер зависит от того, где арендуется жилье — в городе или селе, а также от количества человек в семье.

«Прибывшие кандасы включены в региональную квоту приема кандасов. С ними заключается социальный контракт сроком на пять лет. Если он не выполняет условия социального контракта и выбывает в течении пяти лет, то он возвращает все полученные им субсидии обратно в бюджет», — уточнила руководитель отдела.

Как отметила Дамиля Акпанбетова, из нашей области кандасы выбывают крайне редко. А если это и происходит, то речь идет о переезде в другие города Казахстана, но не о возвращении в прежнюю страну проживания. На 2023-ий год региональная квота по приему кандасов в Костанайскую область составит 150 человек. Однако, при необходимости, если число кандасов будет больше, ее могут увеличить.

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