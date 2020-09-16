Оплату частным судисполнителям снизили вдвое в Казахстане

Постановлением правительства от 10 сентября 2020 года внесены изменения и дополнения в постановление от 4 мая 2014 года «Об утверждении размеров оплаты деятельности частного судебного исполнителя», передает Tengrinews.kz со ссылкой на Аdilet.

Размер оплаты деятельности частного судебного исполнителя снижен вдвое по части обеспечения иска, освобождения имущества от ареста и иных исполнительных документов:

с физических лиц — 10 МРП (2 7780 тенге);

с юридических лиц — 20 МРП (55 560 тенге).

«По исполнительным документам о порядке общения с ребенком оплата деятельности частного судебного исполнителя возлагается в равных долях на взыскателя и должника. Оплата деятельности частного судебного исполнителя взыскивается со стороны, заявившей ходатайство о принятии обеспечительных мер. По исполнительному документу об отмене обеспечения иска оплата деятельности частного судебного исполнителя взыскивается с лица, заявившего ходатайство о принятии обеспечительных мер, и которому в иске отказано. В случае удовлетворения иска оплата деятельности частного судебного исполнителя по исполнительному документу об отмене обеспечения иска взыскивается с лица, в отношении которого приняты обеспечительные меры», — говорится в постановлении.

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