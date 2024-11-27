Премьер-министр обратил внимание руководства КТЖ на проблему задержек поездов, сообщает пресс-служба премьера.
На заседании Правительства Премьер-министр Олжас Бектенов поднял вопрос о задержках пассажирских поездов. Отмечен рост обращений граждан по поводу нарушений графика прибытия железнодорожного транспорта.
Председатель правления АО НК «Қазақстан темір жолы» Нурлан Сауранбаев отметил, что ситуация находится на особом контроле, а опоздания вызваны текущим ремонтом железнодорожных путей.
«Данная ситуация связана с ремонтом дорог и безопасностью пассажиров. За последние 2 года мы увеличили объемы ремонтных работ в 2-3 раза. Приносим извинения за причиненные неудобства перед пассажирами», — пояснил Нурлан Сауранбаев.
Председатель правления АО НК «Қазақстан темір жолы» доложил о проводимой компанией работе. Казахстанское содержание в товарах и услугах составляет 85%. Контейнерные транзитные перевозки демонстрируют стабильный рост: за 3 года объемы увеличились на 30%.