Оправданному по обвинению в двойном убийстве казахстанцу присудили миллионную компенсацию

По информации «Судебного кабинета», Дюсенаев обвинялся в разбойном нападении и жестоком убийстве супругов-пенсионеров.

Решение о компенсации материального ущерба и морального вреда вынес суд Павлодара, передает Tengrinews.kz.

В феврале 2019 года суд присяжных оправдал его из-за отсутствия доказательств вины. После оглашения вердикта подсудимого освободили в зале суда. Оправдательный приговор обжаловали родные убитых, но в июне того же года уже новый состав присяжных также признал Дюсенаева невиновным. Вердикт присяжных поддержал и апелляционный суд.

Сразу после этого Дюсенаев предъявил иск к Министерству финансов, Департаменту полиции Павлодарской области и потребовал выплатить ему 70 миллионов тенге за причинение материального и морального вреда, полученного за незаконное привлечение к уголовной ответственности и содержание под стражей. Также молодой человек просил обязать Департамент полиции публично принести ему извинение.

Суд удовлетворил его требования частично.

«Взыскать из государственной казны в пользу Дюсенаева Д.К. в счет возмещения материального вреда 4 336 301, в счет компенсации морального вреда 2 миллиона тенге. Всего 6 336 301 тенге. Обязанность по исполнению решения суда возложить на Министерство финансов Республики Казахстан как Администратора бюджетной программы 010 «Резерв Правительства Республики Казахстан», — сообщается в «Судебном кабинете».

Адвокат Дюсенаев Азамат Айтжан сообщил, что в СИЗО его подзащитный провел 344 дня.

«Мы руководствовались тем, что Дархан обвинялся в особо тяжком преступлении, и в случае признания виновным мог на 20 лет лишиться свободы либо получить пожизненный срок. Эмоционально сложным был и судебный процесс, дети погибших до конца требовали максимального наказания. Хотя никаких оснований не было. Все это время Дархан испытывал нравственные страдания. Когда огласили оправдательный вердикт, все, кто переживал за него, заплакали», — рассказал Азамат Айтжан.

Компенсацию в 2 миллиона тенге почти за год содержания в СИЗО адвокат и его подзащитный считают мизерной. На обжалование решение суда у них есть еще почти месяц.

Напомним, жестокое убийство пожилых супругов произошло в феврале 2018 года в поселке Майкаин Павлодарской области. Тела пенсионеров обнаружили в их собственном доме. Позже оперативники задержали 27-летнего Дархана Дюсенаева, проживающего на одной улице с погибшими. В суде выяснилось, что молодой человек только пытался воспользоваться найденными банковскими карточками убитых пенсионеров, но обе оказались пусты. В ходе следствия он утверждал, что карточки с пинкодами лежали в двух конвертах, которые случайно нашел на улице. Это же он подтвердил и на суде с участием присяжных. Веря в невиновность парня, жители поселка Майкаин обращались в Генпрокуратуру и Администрацию президента и требовали объективного разбирательства

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