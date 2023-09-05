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Определен средний возраст казахстанцев

pixabay.com

Определен средний возраст казахстанцев, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на официальный Telegram-канал Бюро национальной статистики.

По официальным данным, средний возраст казахстанцев на начало 2023 года составил 32 года.

«С 2018 года средний возраст увеличился. Рост среднего возраста наблюдался как среди мужчин и женщин, так и жителей села и города. Средний возраст мужчин на начало этого года составил 30,5 лет, женщин – 33,7 года. Средний возраст жителей города выше, чем у сельчан, 32,6 и 31,5 лет соответственно», — говорится в сообщении Бюро национальной статистики.

Самый высокий средний возраст среди регионов в СКО – 38,9 лет, самый низкий в Мангистауской и Туркестанской областях – 27,6 лет.

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