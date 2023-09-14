Определены регионы куда расселят кандасов и переселенцев. Костанайской область в списке?

Правительство утвердило новое постановление об определении регионов для расселения кандасов и переселенцев, передает inbusiness.kz.

Сами регионы для расселения остались без изменения.

«Как и ранее, регионами для расселения кандасов определены Акмолинская, Атырауская, Костанайская, Павлодарская, Абайская области, ВКО, ЗКО, СКО. Регионы для расселения переселенцев: ВКО, СКО, Костанайская, Павлодарская, Карагандинская, Акмолинская области, а также Абайская и Улытауская области», — отмечено в постановлении.

Постановление правительства от 4 сентября 2023 года №765 принято в соответствии с Социальным кодексом.

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