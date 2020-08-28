Определены сроки осенней охоты в Костанайской области

5 сентября на территории Костанайской области начинается сезон осенней охоты на водоплавающую дичь и копытных животных. В соответствии с законодательством охота разрешается только на закрепленных охотничьих угодьях.

Сроки проведения охоты на гусей, уток, лысух и тетеревов – с 5 сентября по 30 ноября, на куропаток – по 15 ноября, кабана, барсука – по 31 декабря. На сибирскую косулю (самка, сеголеток) разрешено охотиться с 20 сентября по 31 декабря 2020 года. На ондатру – с 1 октября 2020 по 15 февраля

2021 года. На корсака, лисицу и зайца – с 1 ноября 2020 года по 15 февраля 2021 года. С собаками охотничьих пород и ловчими хищными птицами охота

разрешена 15 октября в специально отведенных угодьях.

Любительская (спортивная) охота допускается только при наличии у охотника следующих документов:

удостоверение охотника;

квитанция об уплате государственной пошлины за ежегодную регистрацию удостоверения охотника, установленной налоговым законодательством Республики Казахстан;

разрешения на пользование животным миром;

путевки субъекта охотничьего хозяйства;

при охоте с применением охотничьего огнестрельного оружия – разрешения органов внутренних дел Республики Казахстан на право хранения и ношения охотничьего огнестрельного оружия;

при охоте с ловчими хищными птицами – документов об их регистрации, выданных в установленном порядке.

Во время охоты каждый охотник обязан соблюдать правила пожарной безопасности, санитарные правила, а также правила личной безопасности при

обращении с оружием, охоту на копытных производить только в сопровождении егеря охотхозяйственной организации. Обязательное соблюдение социального дистанцирования не менее 2-х метров и в масках, сбор группами не более 3 человек.

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