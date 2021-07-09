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Определены виды деятельности, при которых нужно иметь POS-терминалы

tehpos.ru

Постановлением Правительства РК от 1 июля 2021 года утвержден перечень отдельных видов деятельности и применения оборудования (устройства), предназначенного для приема платежей с использованием платежных карточек или приема платежей с использованием системы мгновенных платежей, сообщает zakon.kz.

Утвердить прилагаемый перечень отдельных видов деятельности и применения оборудования (устройства), предназначенного для приема платежей с использованием платежных карточек (или) приема платежей с использованием системы мгновенных платежей, — говорится в документе.

В перечень вошли следующие виды деятельности:

  • Оптовая и розничная торговля автомобилями и мотоциклами, их ремонт и техническое обслуживание.
  • Оптовая и розничная торговля.
  • Предоставление услуг гостиницами.
  • Предоставление услуг ресторана, прочие виды организации питания и подача напитков.
  • Продажа проездных документов (билетов), багажных и грузобагажных квитанций на воздушный и железнодорожный транспорт.
  • Предоставление услуг по транспортной обработке грузов, складированию и хранению, вспомогательные услуги по транспортировке и услуги по перевозке грузов.
  • Деятельность туроператоров и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма (кроме турагентов).
  • Деятельность в области страхования.
  • Деятельность в области здравоохранения.
  • Деятельность в области образования.
  • Деятельность по распространению кинофильмов, видео- и телевизионных программ, показ кинофильмов.
  • Деятельность фитнес-клубов, спортивных клубов, дискотек.
  • Деятельность по организации азартных игр и заключения пари.
  • Предоставление услуг по боулингу (кегельбану) и бильярду.

Как отмечается, обеспечение установки и применения оборудования (устройства), предназначенного для приема платежей с использованием платежных карточек или приема платежей с использованием системы мгновенных платежей, не распространяется на индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих деятельность в сфере оптовой и розничной торговли сельскохозяйственной продукцией собственного производства, продукцией аквакультуры (рыболовства) собственного производства; на деятельность, осуществляемую через нестационарные торговые объекты, находящиеся в местах отсутствия сети телекоммуникаций общего пользования.

При этом указывается, что постановление от 21 октября 2016 года «Об утверждении перечня отдельных видов деятельности и применения оборудования (устройства), предназначенного для приема платежей с использованием платежных карточек» утратило силу.

Постановление вводится в действие с 1 июля 2021 года.

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