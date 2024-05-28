Опресовка котельной №3 завершилась. Горячую воду получили не все

Завершилась опресовка Котельной №3 в Костанае. Горячее водоснабжение начало поступать в дома еще 27 мая.

В КТЭК напомнили, что горячая вода будет не у всех жителей района КЖБИ.

34 дома выпадают из-за реконструкции участка тепломагистрали ТМ-14 по проспекту Абая. Работы продлятся до 1 сентября.

Список домов, где горячей воды не будет до 1 сентября:

мкр.9 дома: 11, 12, 13, 15, пр.Абая 21, Чкалова 15А, 15Б, 16.

ул. В. Интернационалистов 1/1, 2, 2/1, 2А, 5(1), 5(2), ул.Быковского 3А, ул.Гашека 18(1),(2), ул.Маяковского, 101, 101/1, мкр.«Наурыз» дома: 1, 1Б, 2, 3, 3А, 3Б, 4, 5, 6, 6А, 7, 8, 9

проспект Абая, 25, 27.

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