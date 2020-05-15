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  3. Опрессовка в Костанае. Работники КТЭК устраняют порывы

Опрессовка в Костанае. Работники КТЭК устраняют порывы

COVID-2019 в Казахстане

5689 - зарегистрированно

2558 - выздоровевших

34 - летальных случаев

72 - в Костанайской области

По итогам гидравлических испытаний по зоне ТЭЦ обнаружено 39 порывов, из них два магистральных, об этом сообщил директор ГКП «КТЭК»Аскар Бекпаганбетов 

«Занимаемся устранением до 26 мая. Всё по графику. В понедельник отключаем котельную №2 на КСК»,- говорит Аскар Бекпаганбетов.

Напомним, в связи с опрессовкой горячую воду начали отключать в Костанае.

 

 

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