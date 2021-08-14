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Опрос с вознаграждением в 50 тыс тенге прокомментировали в Минтруда

Фото из открытых источников

Распространяемая информация о проведении министерством труда и социальной защиты населения опроса с денежным вознаграждением является фейком, передает ИА «NewTimes.kz».

«Информация о том, что министерство труда и социальной защиты населения РК (далее – МТСЗН) проводит опрос с последующим вознаграждением в размере 50 тыс тенге, распространяемая в мессенджерах и социальных сетях, не соответствует действительности. МТСЗН не проводит никаких опросов граждан посредством мессенджерей и социальных сетей», — заявили в ведомстве.

Кроме того, в Минтруда заверили, что подобные рассылки могут использоваться злоумышленниками для получения доступа к аккаунтам и банковским счетам.

«Просим не в коем случае не переходить по сомнительным ссылкам и не оставлять там свои личные данные, чтобы не стать жертвой мошенничества. Просим граждан не обращать внимание на фейки и использовать информацию только из официальных источников. Напоминаем, распространение ложной информации карается по закону», — отметили в министерстве.

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