Опрос с вознаграждением в 50 тыс тенге прокомментировали в Минтруда

Распространяемая информация о проведении министерством труда и социальной защиты населения опроса с денежным вознаграждением является фейком, передает ИА «NewTimes.kz».

«Информация о том, что министерство труда и социальной защиты населения РК (далее – МТСЗН) проводит опрос с последующим вознаграждением в размере 50 тыс тенге, распространяемая в мессенджерах и социальных сетях, не соответствует действительности. МТСЗН не проводит никаких опросов граждан посредством мессенджерей и социальных сетей», — заявили в ведомстве.

Кроме того, в Минтруда заверили, что подобные рассылки могут использоваться злоумышленниками для получения доступа к аккаунтам и банковским счетам.