Опровергнуть рекламу о лучшем мобильном интернете в РК обязал компанию суд Костанайской области





Специализированный межрайонный экономический суд Костанайской области рассмотрел гражданское дело, связанное с рекламой мобильного интернета одного из операторов связи, в которой утверждалось, что компания занимает первое место в Казахстане по качеству и зоне покрытия сети.

Реклама стала предметом судебного разбирательства

В ходе судебного разбирательства было установлено, что рекламный видеоролик, размещённый на платформе YouTube, содержит признаки ненадлежащей рекламы и может вводить потребителей в заблуждение относительно лидерства оператора на рынке телекоммуникационных услуг.

Суд отметил, что сведения, указанные в рекламном материале, не были подтверждены достаточными и объективными доказательствами. Использованные формулировки могли создать у потребителей впечатление о безусловном превосходстве компании по качеству и покрытию мобильного интернета.

Материалы направили в госорганы

В связи с выявленными обстоятельствами суд вынес частное определение и направил материалы в уполномоченные государственные органы для проверки соблюдения законодательства Казахстана в сфере рекламы и защиты конкуренции.

Антимонопольный орган выявил признаки нарушений

После рассмотрения частного определения Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан провёл анализ действий компании. По итогам проверки были выявлены признаки недобросовестной конкуренции, выразившиеся в распространении заведомо ложной, недобросовестной и недостоверной рекламы.

В отношении товарищества вынесено уведомление о наличии признаков нарушения законодательства в области защиты конкуренции. Компании предписано прекратить распространение спорного рекламного ролика, опубликовать официальное опровержение и принять меры для недопущения подобных нарушений в будущем.

Суд напомнил о требованиях закона

В суде подчеркнули, что участники рынка обязаны строго соблюдать требования законодательства о рекламе и защите конкуренции, а также не допускать распространения информации, способной вводить потребителей в заблуждение.

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