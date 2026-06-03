Опровергнуть рекламу о лучшем мобильном интернете в РК обязал компанию суд Костанайской области

Специализированный межрайонный экономический суд Костанайской области рассмотрел гражданское дело, связанное с рекламой мобильного интернета одного из операторов связи, в которой утверждалось, что компания занимает первое место в Казахстане по качеству и зоне покрытия сети.
Реклама стала предметом судебного разбирательства
В ходе судебного разбирательства было установлено, что рекламный видеоролик, размещённый на платформе YouTube, содержит признаки ненадлежащей рекламы и может вводить потребителей в заблуждение относительно лидерства оператора на рынке телекоммуникационных услуг.
Суд отметил, что сведения, указанные в рекламном материале, не были подтверждены достаточными и объективными доказательствами. Использованные формулировки могли создать у потребителей впечатление о безусловном превосходстве компании по качеству и покрытию мобильного интернета.
Материалы направили в госорганы
В связи с выявленными обстоятельствами суд вынес частное определение и направил материалы в уполномоченные государственные органы для проверки соблюдения законодательства Казахстана в сфере рекламы и защиты конкуренции.
Антимонопольный орган выявил признаки нарушений
После рассмотрения частного определения Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан провёл анализ действий компании. По итогам проверки были выявлены признаки недобросовестной конкуренции, выразившиеся в распространении заведомо ложной, недобросовестной и недостоверной рекламы.
В отношении товарищества вынесено уведомление о наличии признаков нарушения законодательства в области защиты конкуренции. Компании предписано прекратить распространение спорного рекламного ролика, опубликовать официальное опровержение и принять меры для недопущения подобных нарушений в будущем.
Суд напомнил о требованиях закона
В суде подчеркнули, что участники рынка обязаны строго соблюдать требования законодательства о рекламе и защите конкуренции, а также не допускать распространения информации, способной вводить потребителей в заблуждение.
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