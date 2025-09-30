Оптимизация автобусных маршрутов в Костанае вызвала критику у горожан. Костанайцы жаловались и продолжают жаловаться на то, что автобусы стали переполненными, а ждать их приходится дольше.
Система заработала 1 сентября и накануне на совещании в городском акимате Марат Жундубаев озвучил предварительные итоги.
«Сегодня этот анализ показывает, что были большие перекосы. При необходимости потом ЖКХ еще скажет. Сейчас регулировка идет. Мы 10 дней назад три автобуса подключили. Я дал поручение в пятницу. С сегодняшнего дня подключили еще два маршрута. То есть у нас подключен 103, 10, 38. Хотя 38-ой хочу сказать, маршрут не оптимизировался. Пришлось добавить туда автобус. Теперь здесь, сейчас мы подключаем «тройки», автобус ставим еще один. И подключаем к 19-му маршруту. Теперь утренние пиковые, сокращаем интервалы. Утро-вечер. Сейчас на спад идет, то что мне дают. Я каждый день смотрю, наблюдаю. Соответственно в следующий понедельник еще раз подведем, посмотрим. Эта работа идет», — отметил аким Жундубаев.
"Письмо учителю"- Бакубаева Рауза Абдрахмановна
Рассрочки могут стать менее доступными в Казахстане
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.